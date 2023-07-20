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Balıkesir'de Yaya Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına araç çarptı. Olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Orhanlar kırsal mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Sönmez'e (70) 17 KS 758 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ile ilgili inceleme devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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