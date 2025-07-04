Balıkesir'de Yaya Kazası: 60 Yaşındaki Zekeriya Özdemir Hayatını Kaybetti
Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Zekeriya Özdemir, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Balıkesir'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Enver Güreli Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Zekeriya Özdemir'e (60) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri Özdemir'in öldüğünü belirledi.
Özdemir'in cesedi, polis ve savcılık incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle Enver Güreli Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel