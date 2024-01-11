Balıkesir'de Yasa Dışı Kuş Avına Cezai İşlem

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri, avlanması yasak 4 saka ve 4 florya kuşu ele geçirdi. Kuşları yasa dışı yakalayan 2 kişiye toplam 15 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ile Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yasa dışı yakalanan doğa kuşlarının satışı yapıldığı yönündeki gelen ihbar üzerine harekete geçti. Önceki gün yapılan denetimde 4 saka ve 4 florya kuşuna el konuldu. Kuşlar, Kaz Dağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına salındı. Kuşları yasa dışı yakalayan 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünce toplam 15 bin lira ceza kesildi.(DHA)