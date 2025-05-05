Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 34 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Karesi ve İvrindi ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.