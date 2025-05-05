Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 34 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 34 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan 34 düzensiz göçmen ve insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu Karesi ve İvrindi ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa 'evet' dedi

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Erdoğan'dan 'kentsel dönüşüm' mesajı: Kapsamlı hazırlık içindeyiz, artık kaprislerle vakit kaybedemeyiz

Ev sahiplerinin merakla beklediği konuda son sözü söyledi
Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı
Meltem Miraloğlu ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü

ABD'de saldırıya uğradı: Kaburgaları kırıldı, akciğeri söndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.