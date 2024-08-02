Balıkesir'de Yaralı Leylek Kurtarıldı
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir caminin kubbesinde bulunan yaralı leylek, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Leyleğin bacağına dolanan ip nedeniyle uçamadığı belirlendi ve tedavi süreci başlatıldı. Tedavinin ardından leylek doğal yaşam alanına geri bırakılacak.
Balıkesir'de bir caminin kubbesindeki yuvasında bacağına ip dolanması nedeniyle uçamayan yaralı leylek, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi Camisi'nin kubbesindeki leylek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden alınarak yapılan ilk müdahalenin ardından Milli Parklar Veteriner Hekimliğine teslim edildi.
Bacağına dolanan ipten dolayı uçamayan leyleğin tedavisine, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Parklar ekiplerince başlandı.
Leyleğin tedavi sürecinin sonunda sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.