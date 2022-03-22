Balıkesir'de yapımı tamamlanan tesislerin açılışı yapıldı

Balıkesir'de yapımı Devlet Su İşleri tarafından tamamlanan tesislerin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da canlı yayınla katıldığı törenle hizmete girdi.

Bigadiç'teki Adalı Barajı'nda düzenlenen törenle Balıkesir'de yapımı tamamlanan Balya Kayapınar Gölet sulaması, Balya Gökmusa Göleti sulaması, Erdek Zeytinli Mahallesi Çeytikçi Deresi, Gönen Asmalıdere Mahallesi Gürgen Deresi Taşkın Kontrol İnşaatı, Gönen Gelgeç Mahallesi Gürgenli ve Kumlubalık Dereleri ile Sarıköy Mahallesi Fatma Dereleri Taşkın Kontrol İnşaatı ile Altınova YAS Suni Besleme Projesi de faaliyete geçti.

İnşası tamamlanan 62,5 metre yüksekliğinde ve 193 milyon liraya mal olan Adalı Barajı'nda 14 milyon metreküp su depolanacak. Adalı Barajı'nın sulaması tamamlandığında 24 bin 350 dekarlık alan sulamaya açılarak ekonomiye yılda 50 milyon lira katkı sağlayacak.

Açılış, Dünya Su Günü dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla düzenlenen 325 tesisin hizmete alındığı toplu açılış töreniyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur ve Mustafa Canbey'in yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın canlı yayın bağlantısının ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Çiftçilerimiz açısından bu önemli yatırımın ve diğer bütün yatırımların Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen, tamamlanan yatırımların ilimize, Balıkesir'e ve bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.