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Balıkesir'de yapılan uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamalarda 7 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda ruhsatsız tabanca, sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 7 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güvenlik Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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