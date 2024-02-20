Balıkesir'de yapılan uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan kişilere yönelik uygulamalarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olarak Altıeylül ve Karesi ilçelerinde şüpheli kişiler ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 7 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden mahkemeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.