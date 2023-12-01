Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheliden 28'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması ve suçla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'de yapılan operasyonda 28 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için yapılan operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kamu düzeninin devamının sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyon başlatıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde 198 personelle çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 65 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, zanlılardan 53'ünü gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 12 zanlının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.