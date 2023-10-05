Balıkesir'de yapılan huzur operasyonunda 20 şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma asayiş ve trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonunda 5 bin 199 şahıs ve 2 bin 307 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

Balıkesir'de jandarma asayiş ve trafik ekipleri il genelinde 296 personelle yaptıkları huzur operasyonlarında 5 bin 199 şahsı ve 2 bin 307 aracı kontrol ettiler. Uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 88 ekip ve toplam 296 personelin katılımı ile icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetleri dahilinde; 5 bin 199 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan araması olan 20 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, 2 bin 307 araç kontrol edilirken, 43 araca cezai işlem yapıldı ve 8 araç trafikten men edildi. Ayrıca üzerinde haciz olan 5 araç ele geçirildi. - BALIKESİR