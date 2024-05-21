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Balıkesir'de yapılan çalışmalarda 64 zanlı yakalandı

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Balıkesir'de yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 64 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalar sonucunda 64 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlara ilişkin deliller ele geçirildi.

Balıkesir'de son bir haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 64 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Mayıs'ta şüpheli kişi ve araçlarla ilgili asayiş uygulamaları yaptı.

Uygulamalarda 10 bin 922 kişinin bilgileri sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise iki ruhsatsız av tüfeği ve 11 kartuş, 111 adet sentetik ecza maddesi, 7,82 gram sentetik uyuşturucu, 4,30 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 10 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 64 şüpheliyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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