Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.
Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli kişi ve araçlara ilişkin uygulama yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek, 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.