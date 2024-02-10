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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamasında 7 şüpheli tutuklandı

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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 9 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamada 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek ve 4 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli kişi ve araçlara ilişkin uygulama yaptı.

Çeşitli suçlardan aranan 9 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, bir ruhsatsız tüfek, 4 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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