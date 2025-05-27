Balıkesir'de Yapılan Asayiş Uygulamasında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 92 ekip ve 305 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.

Uygulamalar sırasında 2 bin 258 kişi sorgulanırken, 256 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi.

Yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Trafik denetimlerinde ise 22 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.