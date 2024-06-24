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Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında 479 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı

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Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş uygulamaları sonucunda son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 479 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalarda, 44 firari hükümlü ile 435 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 479 şüpheli ve firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 10-23 Haziran'da asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 44 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 435 şüpheli yakalandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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