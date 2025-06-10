Balıkesir'de Yangın Paniği: Çöp Döküm Sahasında Çıkan Alevler Tarım Arazisine Sıçradı

Balıkesir'de Yangın Paniği: Çöp Döküm Sahasında Çıkan Alevler Tarım Arazisine Sıçradı
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki çöp döküm sahasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çöp döküm sahasında başlayan ve tarım arazisine de sıçrayan yangın, zeytinliklere ulaşmadan 2 saatte söndürüldü.

Edremit'in Eminkuyu mevkisindeki çöplükte, saat 15.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle aradaki yolun karşı tarafına geçerek tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi. Ekipler öncelikli olarak tarım arazisindeki kuru otlarda ilerleyen alevlere müdahalede bulundu. Alevler ağaçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Ardından da çöplük kısmındaki yangına müdahale edildi. Alevler 2 saatlik çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber - Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK / EDREMİT (Balıkesir), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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