Balıkesir'de Yangın Müdahalesi Devam Ediyor, 5 Kişi Gözaltında

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Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında mücadele ikinci gününde sürerken, yangına sebep oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Yangın, biçerdöver ile hasat sırasında çıktı.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde dün başlayan yangına müdahale 2'nci gününde devam ediyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Öte yandan bölgede biçerdöver ile hasat yaparken yangına sebep oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ile 150 personel sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti. İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ilk belirlemelere göre yangının tarlada biçerdöver ile hasat sırasında çıktığı bildirildi. Jandarma ekipleri, bölgede biçerdöver ile hasat yaparken yangına sebep oldukları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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