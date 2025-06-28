Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alınıyor
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Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan yangın, araziden ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Halılar Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormanlık alana ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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