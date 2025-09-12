Haberler

Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Edremit ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler yangınla mücadelede 5 helikopter, 4 uçak ve çeşitli itfaiye araçları kullandı.

Güre Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 5 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 itfaiye aracıyla yaptığı müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
