Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında saman balyaları da zarar gördü, yangın için soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı bağlı Osmanlar Mahallesi'nde, vericilerin bulunduğu bölgede çıkan ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, bölgede bulunan saman balyaları da alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Ekipler, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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