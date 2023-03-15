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Balıkesir'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Balıkesir'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rızaiye Mahallesi'nde Mehmet Ali Uysal'a ait iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında, ev kullanılamaz hale gelirken, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da olay yerine giderek ekiplerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel

Mehmet Ali Uysal Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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