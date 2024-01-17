Balıkesir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Han Mahallesi Demirciler Sokak'ta ikamet eden Ömer Dinçer'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, Dinçer'i yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dinçer'in cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.