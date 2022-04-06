Balıkesir'de vatandaşlar oruçlarını siren sesiyle açıyor

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 50 yıllık bir gelenek sürdürülerek iftar vaktinde top yerine siren sesiyle oruçlar açılıyor.

Bigadiç Belediyesi tarafından ramazan ayının gelmesiyle her gün bir mahallede sofralar kurularak vatandaşlara iftar ikram ediliyor.

Mahallede kurulan sofralara gelen vatandaşlar, dualar ederek iftar saatini bekliyor.

Bigadiç Belediyesinde bulunan eski bir tarihe ait olduğu düşünülen siren, iftar vaktinin gelmesiyle döndürülerek çalıştırılıyor.

Belediye personeli Eşref Sarıkurt tarafından 22 yıldır kullanılan sirenin sesi, ilçedeki ses sistemiyle tüm ilçede yankılanıyor.

Sofralara oturan vatandaşlar da çalan sirenle oruçlarını açıyor.

Açılan oruçların ardından yine belediye tarafından çocuklara pamuk şeker ikram ediliyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede uygulanan siren çalma geleneğini devam ettireceklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik içinde ramazan ayının idrak edilmesini dileyen Avcu, "Bu siren çok eskiden beri geliyor. Şehrin daha küçük olduğu günlerde bu siren sesini vererek iftar vaktinin geldiğini belirtmek için yapılmış. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.