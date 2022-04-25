Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA - Hakan Firik - Güncel
 - Güncelleme:
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Takibe alınan araç, ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 235 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M.G, Y.S, R.Ş. ve H.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hakan Firik - Güncel

Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title