Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Balıkesir'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

???????İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Edremit, Savaştepe ve Havran ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araç ve evlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 150 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 52 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin ile hassas terazi, adet esrar öğütme aparatı, adet cep telefonu, tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.