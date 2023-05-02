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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

???????İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Edremit, Savaştepe ve Havran ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araç ve evlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 150 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 52 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin ile hassas terazi, adet esrar öğütme aparatı, adet cep telefonu, tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel

Balıkesir Altıeylül Jandarma Güncel Haberler

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