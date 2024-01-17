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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altıeylül ve Edremit ilçelerinde 7 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Altıeylül Balıkesir Edremit Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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