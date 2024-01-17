Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, esrar, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Altıeylül ve Edremit ilçelerinde 7 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.