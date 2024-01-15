Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title