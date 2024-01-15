Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.