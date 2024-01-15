Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edilen 23 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.