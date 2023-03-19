Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı öne sürülen zanlıların araçlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 783 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.