Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 305 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.