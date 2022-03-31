Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA - Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bu adreslerde yapılan aramalarda 305 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 2 tabanca ve 12 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Firik - Güncel