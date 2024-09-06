Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 2 ev iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, 250 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu üretimi ve ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen 2 ev iş yerine operasyon gerçekleştiren ekipler, 250 gram kubar esrar, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.