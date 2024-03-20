Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Karesi, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde operasyon düzenledi.

Tespit edilen 3 zanlının adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonda, 10 bin 288 sentetik hap, 49 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 1 şarjör, 24 fişek, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.