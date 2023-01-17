Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Polis ekipleri, uzun süredir takip edilen şüpheli U.E'nin (34) evine operasyon düzenledi. Operasyonda 17,7 gram eroin, 52 gram metamfetamin, 4 sentetik hap, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Polis, U.E. ile evde bulunan D.S. (21), R.Ç.Ö. (23), Y.V. (37), M.E.S. (17) ve Y.K'yi (31) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.E, D.S. ve R.Ç.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi. Kaynak: AA / Güncel Operasyon Balıkesir Güncel Haberler

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