Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 20 Bin 228 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Balıkesir'de polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi. Ev sahibi Ahmet Akkoç tutuklandı.

BALIKESİR'de polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ahmet Akkoç (33), tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, Ahmet Akkoç'un (33) evinde uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. 17 Kasım'da eve düzenlenen operasyonda, 20 bin 228 sentetik hap ele geçirildi, Akkoç gözaltına alındı.

Ahmet Akkoç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.