Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe aldıkları bir araca operasyon yaptı. Operasyonda 2 zanlı yakalandı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile birlikte para ele geçirildi.

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe aldıkları bir araca operasyon yaptı.

Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış şekilde çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza hap, uyuşturucu, 11 bin 25 TL ve 400 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.