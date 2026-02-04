Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 17 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 127 kişi gözaltına alınırken, 17'si tutuklandı. Operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

BALIKESİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 127 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve satışını engellemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ocak ayı boyunca 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişiler ile ana dağıtıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ayvalık, Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde toplam 97 olaya müdahale edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 127 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 95 bin 975 sentetik hap,10 ecstasy hap, 19 gram metamfetamin, 229 gram esrar, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 23 gram bonzai, 145 gram sentetik uyuşturucu madde, 38 uyuşturucu kullanma aparatı, 15 cep telefonu ve hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 406 bin 985 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler

Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! 3 kalemde yardım yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj

Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Suudi Arabistan'da ilginç Ronaldo ilanı

"Nereden nereye" dedirten kare
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın