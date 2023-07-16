Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D. suçüstü yakalandı. Operasyon sonucunda şüphelinin üzerinde ve çevresinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve madde kullanma aparatları ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.