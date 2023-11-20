Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta çok miktarda uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda 1 kilogram 78 gram skunk esrar, 4 bin 158 adet sentetik ecza hap, 45 gram taş kokain, 11 bin 25 TL ve 400 dolar ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de narkotik ekiplerinin il girişinde bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde durdurdukları aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 1 kilogram 78 gram skunk esrar maddesi, 4 bin 158 adet sentetik ecza hap, 45 gram taş kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 25 TL ve 400 dolar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye ve uyuşturucu satışını sağlayanların tespit edilerek yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR