Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği tespit edilen şüpheliye ait araca operasyon yaptı.

Operasyonda bir şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise 231 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.