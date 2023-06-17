Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı. İklimlendirme sistemi ve sera yöntemiyle uyuşturucu madde yetiştirip ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheli K.M.A'nın villasında yapılan aramada 5,025 gram skunk, 30 kök skunk bitkisi, 32 gram skunk tohumu, hassas terazi, 2 diz üstü bilgisayar, 2 cep telefonu, skunk kurutma çadırı, iklimlendirme ve sera düzeneği, bitki yetiştirmede ve güçlendirmede kullanılan zirai ilaç ele geçirildi.