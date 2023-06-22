Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 82 gram metamfetamin, 200 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu, 12 gram kubar esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, iki tabanca, av tüfeği, 6 adet tabanca mermisi, iki hassas terazi, iki adet çalıntı motosiklet ve suç geliri olduğu değerlendirilen 21 bin 500 lira ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Altıeylül ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen zanlıların evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı yakalandı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 82 gram metamfetamin, 200 kök kenevir bitkisi, 30 gram kenevir tohumu, 12 gram kubar esrar, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, iki tabanca, av tüfeği, 6 adet tabanca mermisi, iki hassas terazi, iki adet çalıntı motosiklet ve suç geliri olduğu değerlendirilen 21 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.