Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 67 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli şahıs yakaladı. Operasyonlarda çok miktarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli şahıs yakalanırken, çok miktarda ateşli silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 164 gram metamfetamin, 49 kök kenevir/haşhaş, 33 gram kubar esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 44 adet tarihi eser, 5 litre içki, 20 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 1 adet kamera, 11 adet tabanca, 3 adet av tüfeği ve 320 adet fişek ele geçirilmiştir. Olaylara karışan 67 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR