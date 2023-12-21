Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesindeki iki evde uyuşturucu üretim ve ticaretinin yapıldığını tespit etti. Operasyonda 3 hassas terazi, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 22 adet fişek ve 8.070 TL suç geliri ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Altıeylül ilçesindeki iki evde uyuşturucu üretim ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.
Bu adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 hassas terazi, bir adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 22 adet fişek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 8 bin 70 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.