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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Sentetik Ele Geçirildi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilo Sentetik Ele Geçirildi
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagajında kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında kıyafetlere emdirilmiş 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şehirler arası otobüs terminalinde bir yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı.

Narkotik köpeği Dangal'ın katılımıyla gerçekleştirilen aramada, yolculara ait eşyalar arasında sıvılaştırılarak kıyafetlere emdirilmiş sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Operasyonda 6 kilo 887 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlılar S.T, M.K. ve E.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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