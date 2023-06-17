Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve tarihi objeler ele geçirildi. 5 kişi tutuklandı.

Jandarma'nın düzenlediği operasyonda göz altına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Edremit ilçe merkezinde C.Ç. ve O.K'nin örgütlü olarak silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde, silah/mühimmat imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde 7 şüphelinin işyeri ve ikamet adreslerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 25 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 5 bin 156 gram bonzai, 856 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 16 adet av tüfeği, 7 adet tabanca, 912 adet tabanca fişeği, 90 adet tarihi obje ve 660 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi

İcra edilen operasyonda, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 5'i (E.Ç, C.Ç, T.Ç, E.Ç ve O.K.) tutuklandı, 2'si (T.K ve E.S ) hakkında adli kontrol şartıyla salıverildi.