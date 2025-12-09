Balıkesir'de otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilin bagajında 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğiyle aracın bagajında yapılan aramada, gizlenmiş bölmede 5 kilogram sentetik uyuşturucu madde ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

Polis, araçtaki B.K. (50), Y.G. (26), Ö.G. (35) ve T.T'yi (32) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.