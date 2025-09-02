Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 13 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 350 lira ile 205 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi! Türkiye'den tanıdık isimler de var

Dünyanın en zenginleri belli oldu! Listede Türkiye'den kimler girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.