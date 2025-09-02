Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 13 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 350 lira ile 205 avro ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel