Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor

"Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor"
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 330 uyuşturucu hap, 217 gram sentetik uyuşturucu ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ev ve şüphelilere ait bir araçta yapılan aramalarda 330 uyuşturucu hap, 217 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 37 mermi, 2 av tüfeği, 3 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 620 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
img

Çin'den teknolojide dengeleri değiştirecek hamle
img

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
img

Naci Görür bir şehri işaret etti: Depremde en fazla hasarı alabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.