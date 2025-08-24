Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama
Balıkesir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda esrar, kokain, skunk ve sentetik ecza hapları ele geçirildi.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 64 gram esrar, 201,55 gram kokain, 600 gram skunk, 37 sentetik ecza hapı, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
