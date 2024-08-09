Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 118 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Burhaniye, Gönen ve Karesi ilçelerinde yasa dışı kenevir ektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

4 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 2 ev ve 2 arazide yapılan aramalarda ise 118 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Kenevir Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title