Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Burhaniye, Gönen ve Karesi ilçelerinde yasa dışı kenevir ektikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

4 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 2 ev ve 2 arazide yapılan aramalarda ise 118 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.