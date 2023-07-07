Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik yapılan operasyonda 4 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.