Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Polis, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 41 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.
Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda 3 zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramada ise 41 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel