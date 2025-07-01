Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda 3 zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise 41 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.