Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

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Balıkesir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Polis, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 41 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Balıkesir'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis tarafından yapılan operasyonlarda 3 zanlı tutuklandı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramada ise 41 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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