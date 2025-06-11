Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 238 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 238 gram sentetik uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.
Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüpheliler P.E, M.Ç. ve Ö.Y. hakkında işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel