Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 238 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burhaniye ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 238 gram sentetik uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda yakalanan şüpheliler P.E, M.Ç. ve Ö.Y. hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan zanlıların sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Yüzyılın en iyi beyin cerrahını kaybettik
Haliç Köprüsü'nden atlayacaktı! Genç kızı böyle ikna ettiler

Haliç Köprüsü'nden atlayacaktı! Genç kızı böyle ikna ettiler
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakiple anlaştı
Nesrin Cavadzade yaz tatilinde hindistan ceviziyle serinledi

Nesrin Cavadzade plajda hindistan ceviziyle serinledi
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.